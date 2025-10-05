Р еколтата от ябълки в Кюстендилско е изключително слаба заради измръзванията на овошките през април, а плодовете, които се прибират, не могат да бъдат предложени за продажба.

Ябълките по градините в региона са дребни, с лошо качество и стават само за преработка във "Винпром". В региона обаче няма такава изба и няма изкупуване. С много ниски добиви, само отделни сортове и от определени места могат да се преработват за сок, докато предишни години реколтата е била пребогата. Стигала е и до 5 тона ябълки от декар.

Нещата при крушата са още по-зле, почти нулева реколта, коментира дългогодишният директор на Института по земеделие край Кюстендил, сега земеделски производител, проф.Димитър Домозетов:

"Не са за пазар. Това са ябълки за преработка, ако има кой да ги вземе, но в Кюстендил затриха "Винпрома". В България има 4000 декара круши и никой не им обръща внимание. Малкото стопани са засегнати и те не надигат глас. Аз имам 75 декара, от които имам само четири круши. За съжаление - тежка година".

*Източник: БНР