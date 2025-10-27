Н яма основание за цялостно пускане на парното в София поне до 8 ноември. Това коментира климатологът проф. Георги Рачев пред „Телеграф“. По думите му първото условие за включване на отоплението е изпълнено, а именно да има поне три последователни дни, в които средноденонощните температури да са под +12 градуса. Второто условие е да има трайна прогноза за застудяване на времето. Именно то не е изпълнено, тъй като според прогнозата на НИМХ-БАН се очаква от четвъртък температурите да са по-високи от 12 градуса, обясни Рачев. Очакванията са високите градуси да се задържат поне до 8-10 ноември. Въпреки това според проф. Рачев е хубаво да се помисли поне частично да се пусне отоплението в болници, училища и детски градини. Причината е, че заради застудяването в началото на октомври тези сгради са изстинали и например в СУ „Св. Климент Охридски“ е студено. Същата е ситуацията и в училища, които са на централно отопление, където децата стоят с якета и дебели пуловери в часовете.

Ток

Според Рачев има и още един фактор, с който трябва да бъде съобразено пускането на отоплението. В момента 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ е в ремонт, а в същото време няма много слънчеви часове, което се отразява на произвежданата енергия от фотоволтаиците. Освен това се очертава и тихо време, тоест и вятърните централи няма да произвеждат достатъчно количество ток, което да компенсира липсата на 6-и блок на АЕЦ. Липсата на централно отопление може да натовари енергийната система.

Засега без парно остава само София от градовете с централно топлоснабдяване. Причината е, че от днес се очаква да пуснат отоплението в Пловдив и Русе. Това са обявили топлофикациите на официалните си страници в интернет. Още в началото на октомври е пуснато парното в Сливен и Перник.

Елена Иванова