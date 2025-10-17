Г лобиха с 50 лв. студента Андрей Димитров, който постави фигури на деца до мястото, където загина Филип, както и до 4 други опасни пешеходни пътеки в София, съобщи NOVA.

Две от фигурите издържаха само един ден, тъй като бяха счупени от вандали. Инициативата е на младежкото “Сдружение РЕД” и се нарича “София - град за децата”. В рамките ѝ бяха поставени 10 детски фигури в реален размер на 5 опасни кръстовища в София.

Кампанията цели да привлече вниманието на институциите и широката общественост към проблемите на пътната безопасност, да повишат превенцията на ПТП и да подобрят качеството на пътна маркировка в столицата, заявява от младежката организация.

“Изработихме фигурите сами с помощта на приятели, като тяхната идея е да покажем на институциите и софиянци колко колко важно е да бъде подобрена пътната безопасност и да напомнят, че всеки зад волана носи отговорност. А в основата на всичко това са „невидимите деца“ – тези, които никога няма да се приберат у дома, защото шофьорите не ги видяха на пътя. Още колко детски стаи трябва да опустеят, за да може институциите да се задействат и някой да вземе мерки в тази държава", попита Андрей Димитров, автор на кампанията и основател на "Сдружение РЕД".

► От Столична община излязоха с позиция за фигурите на деца по кръстовища:

"Служители на Столичния инспекторат са издали предписание за премахване на фигурите, тъй като поставянето им е станало без да имат необходимите документи.

Подобни фигури, наподобяващи деца, не фигурират в нормативната уредба. Монтажът на каквито и да било елементи, имащи отношение към организацията на движение и/или пътните условия, се извършва само след изготвянето и съгласуването на съответната проектна документация.

По отношение на самите елементи - същите са със спорен ефект. Идентифицирани са множество рискове, за влошаване/намаляване на пътната безопасност, като например:

- Намаляване на видимостта в зоната на пешеходните пътеки;

- Възможност за пълно закриване на дете, което е ситуирано зад фигурите - това представлява и опасност от изненадващо изскачане на детето на пътя;

- Създаване на "навик" у водачите, че на тези пешеходни пътеки има подобни фигури и силуети и последващо намаляване на вниманието в района им.

Столичната община ще разговаря с младите хора, инициирали поставянето на фигурите, за да се обсъдят други мерки, както и включването им в кампании, насочени към пътната безопасност".