Българинът яде най-скъпите лимони в Европа, като за сочния плод плащат по-малко дори във Великобритания и Германия, страни със значително по-висок стандарт от нашия, показва проучване на „Телеграф“ (виж таблицата). В Чехия цената им е малко над 50 цента или 1 лев в наши пари. Потребителят у нас брои от 5 до 7 лв. за кило лимони, показва проверка на екипа ни по щандовете, но борсовата търсачка selinawamucii.com дава информация за цени на дребно у нас на лимоните между 5,83 до 13,83 лв. за кг, докато в Обединеното кралство купувачите плащат от 5 до 8 лв., в Германия пък между 3,50 и 6,20 лв. за кг.

Проучването на „Телеграф“ по щандовете и борсови търсачки бе предизвикана от масово недоволство сред потребителите, скандализирани от цените на традиционния за масата на българина цитрусов плод, които заляха социалните мрежи и медии

„Няма да дам толкова пари“ и „Не ги ли е срам“, са масовите реакции. А според шефа на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБ) Владимир Иванов има безпрецедентно поскъпване на лимоните от 40%.

Причини

Причини за поскъпване на цитрусовите плодове има. От една страна, това е периодът от годината, в която цените на лимоните се повишава преди масовото прибиране на реколтата от края на ноември и декември. По това време обаче страните, производители на жълтия цитрус, запълват пазара със сортове, които дават реколта целогодишно, но те не са достатъчни като количества, за да свалят цените. От друга страна, Аржентина, която доскоро беше основният доставчик за ЕС на лимони, е намалила площите си от миналата година, тъй като споразумението на ЕС с МЕРКОСУР все още не е подписано и това не дава сигурност на стопаните, сочи доклад на доклад на USDA FAS за световните пазари и търговия с цитрусови плодове. Турция, от която България основно внася лимони, заради студовете по време на цъфтежа през пролетта също очаква по-малко реколта, а в Италия поради горещините лимоните ще са по-малко като количество, а плодовете са по-малки, разказаха пред „Телеграф“ Людмила Кирилова и Джовани Фалконе, които живеят в Палермо и Катания в Сицилия. Според Джовани лимони на острова има много, съвсем леко са поскъпнали заради по-високите цени на тока за напояване и те могат да се купят средно за 1 евро по пазарите. Людмила Кирилова, която пазарува основно в магазините, казва, че цените са между 2 и 3 евро, но много зависи от сорта, който си купуваш.

1 евро за 1 лимон от килограм в Сицилия

Евростат

Въпреки всички тези основания страните в Европа слагат на масата си значително по-евтини лимони от тези на българина. Но не само само лимоните. Евростат тези дни излезе с данни, според които през 2024 г. у нас адвектна храна не са могли да си позволят 18,7 на сто от общото население, с което България отчита най-голям дял сред страните в ЕС за първи път от три години. В Сицилия например средната работна заплата е €1300-1400 на месец, а цените на доматите в магазините варират и сa между 2,50 и 4 евро, то в България при брутна средна заплата от 2468 лева (около 1200-1300 евро) за края на 2024 г. доматите на дребно варират от 2 до 7 лв. и нагоре, а ябълките, независимо дали са внос, или български, вървят около 5 лв. за кг, горе-долу толкова са и цените на гроздето. В Испания при минимална заплата от 1300 евро и средна от порядъка на 2200 евро цените на дребно на доматите варират между 1 лв. и около 3 лв. за кг. Килограм грозде е от 6 до 11 лв. в зависимост от градовете, ябълките в зависимост от сорта – от 2,80 лв. за кг до 5 лв., като има сортове, които са много по-скъпи. Така един испанец, който е с минимална работна заплата, горе-долу колкото средната у нас, може да си позволи да си купи няколко килограма повече плодове и зеленчуци, отколкото един средно платен българин.

Цените в магазина на плодове и зеленчуци в Испания през март

Полша

Българските плодове и зеленчуци в момента представляват не повече от 10% от общото количество по щандовете. Въпреки че настъпи сезонът на чушки и домати, повечето от зеленчуци са с испански, гръцки и турски произход. Краставиците, които традиционно се произвеждат у нас в големи количества, удариха цена от 4 лв., докато в Гърция те са стотинки, разказаха българи, които се върнаха тези дни от морската си почивка в южната ни съседка.

И въпреки че България е една от най-бедните страни в ЕС, справка в selinawamucii.com показва, че купуваме едни от най-скъпите плодове и зеленчуци.

Например в Полша, от която внасяме ябълки, домати и гъби печурки, полякът си купува в магазина ябълки за между 1.69 BGN и 3.37 BGN за килограм, домати от 1.79 BGN до 4.47 BGN, а за кило гъби брои между 5.82 лв. до 30.76 BGN за кг, докато у нас за тях броим същата сума, но за 250 грама или половин килограм.

Милиони

От друга страна, в края на седмицата агрофондът преведе 40 млн. лв. заради безпрецедентното измръзване на череши, праскови, кайсии тази година. Според Божидар Иванов, председател на бранша на малинопроизводители и ягодоплодни, всяка година има градини, които измръзват, фермерите получават обезщетения, но така и нищо не правят, за да защитят насажденията си.

Начело в списъка

Цените, които плащат потребителите в магазина за килограм лимони в различни европейски страни по данни на selinawamucii.com.

България от 5,83 до 13,83 лв

Великобритания от 5,01 е до 8,35 лв

Хърватия от4,88 лв. до 13,04 лв.

Босна и Херцеговина от 4,07 лв. до 10,58 лв

Нидерландия от 4,08 лв. до 9,79 лв.

Германия от 3,53 лв. до 6,17 лв

Гърция от 3,53 лв. до 7,19 лв.

Естония от 2,20 до 8,50 лв.

Испания от 1,42 лв. до 4,18 лв.

Беларус От 1,30 лв. до 2, 45 лв.

Унгария 0,83 лв.до 2,32 лв.

Чехия от 0,83 лв.до 1,67 лв.

Сицилия 1,90 лв.

Светлана Трифоновска