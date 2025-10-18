И два топла и златна есен, а през седмицата не се очакват значителни валежи, коментира пред „Телеграф“ Анастасия Стойчева, дежурен синоптик от НИМХ.

Дъждът спира в неделя. Сутрешните температури ще са между 7 и 12 градуса, а през деня ще се движат между 13 и 18 градуса.

В неделя слънцето пробива облаците. В Рило-Родопската област и Североизточна България е възможно да превалява, но дъждът бързо ще спре.

Сухи

Понеделник и вторник ще е слънчево, въпреки че най-хладният ден от седмицата ще е понеделник. Сутринта се очакват слани, защото температурите ще са между минус 1 и 4 градуса. По Черноморието ще е по-топло, като минималните градуси ще са между 8 и 10, а максималните между 12-17 градуса.

От вторник югозападен вятър носи затопляне, а термометърът ще мине 20 и някъде ще сочи 28 градуса. В сряда и четвъртък ще е топло, но облачността ще се увеличи и в югозападните и планинските райони ще превали, а в четвъртък може и да има гръмотевици в южните планински райони. Петък ще е още по-топъл, слънчев, без валежи, но в равнините и низините сутрин ще има мъгли и ниска облачност.

Светлана Трифоновска