В арненци вадят 120 000 лева за уличните си мацета.

Общината брои пачките за кастрацията на 800 улични котки. Това става ясно от обявена обществена поръчка.„

За територията на всяко районно кметство се търси отделен изпълнител. Освен с кастрацията, той ще трябва да се заеме с обезпаразитяване и маркиране на безстопанствените животни.

Залавянето и отвеждането на котките до клиниките ще става от доброволци. След престой от 24 часа във ветеринарномедицинското заведение котката ще се връща от доброволците на мястото, където е заловена.

Към момента общинската администрация не осъществява дейности за намаляване популацията на безстопанствените котки, а според преброяване от миналата година техният брой е 23 053 при 2008 котки през 2016 г.

Увеличението е повече от 10 пъти за 8 години, което налага предприемане на адекватни и своевременни мерки.

*Източник: Chernomore