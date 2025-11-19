П равителството се разделя със скандално скъпия самолет „Фалкон“! Вицепремиерът Гроздан Караджов обяви, че машината ще бъде пусната на търг с явно наддаване, за да се постигне максимално висока цена. Решението идва след подробен анализ на разходите за поддръжка през последното десетилетие — и цифрите са шокиращи.

По думите на Караджов, „Фалконът“ е струвал на държавния бюджет средно по 4,4 милиона лева годишно, при това за едва 290 летателни часа годишно. Само основният ремонт за тази година е нахвърлял умопомрачителните 6,76 милиона лева.

Но това не е всичко. Текущите ремонти са поглъщали по половин милион лева на година, докато поддръжката на другия правителствен самолет — далеч по-големият и практичен Airbus A319 — струва пет пъти по-малко.

Обученията на пилотите и техниците за „Фалкона“ също били петкратно по-скъпи, което окончателно наклонило везните към продажба.

Караджов е категоричен: държавата няма нужда от този самолет. Airbus A319 е напълно достатъчен, по-икономичен и по-функционален за институциите.

Спестените пари и приходите от продажбата ще бъдат насочени към истински важни сфери:

въздушна техника за гасене на пожари,

капацитет за въздушно търсене и спасяване (SAR),

допълнително обучение на спасителни и летателни екипи.

„Животът и здравето на хората са на първо място“, подчертава Караджов, уверявайки, че държавата трябва да реагира по-бързо и по-ефективно в критични ситуации.