С илно затруднено е движението на околовръстния път на Пловдив.

Причината - катастрофа, възникнала към 6:50 ч.

По първоначална информация край разклон за с. Белащица челно се ударили лек автомобил и камион, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Сериозно пострадал е водачът на колата, предстои транспортирането му към болница.

На място са полицейски служители, а до цялостното изясняване на обстоятелствата около произшествието, движението в участъка между бул. "Кукленско шосе" и ул. "Димитър Талев" ще бъде спряно.

Източник: БТА