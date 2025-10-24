С илно затруднено е движението на околовръстния път на Пловдив.
Причината - катастрофа, възникнала към 6:50 ч.
По първоначална информация край разклон за с. Белащица челно се ударили лек автомобил и камион, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.
Сериозно пострадал е водачът на колата, предстои транспортирането му към болница.
На място са полицейски служители, а до цялостното изясняване на обстоятелствата около произшествието, движението в участъка между бул. "Кукленско шосе" и ул. "Димитър Талев" ще бъде спряно.
Източник: БТА