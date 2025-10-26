П оредна кървава драма по пътищата на Пловдивско! Малко след полунощ на телефон 112 е подаден сигнал за ужасна катастрофа между село Войсил и град Съединение, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пловдив.

На място пристигнали полиция, пожарна и линейки, които открили паднал лек автомобил в отводнителен канал.

В колата били водачът и две жени, които са откарани в болница с различни наранявания. Малко по-късно обаче разследващите открили още един пътник – извън автомобила, за когото медиците само констатирали смъртта.

Полицията е образувала досъдебно производство, а експерти изясняват какво е довело до трагичния инцидент – дали става дума за висока скорост, мокър път или човешка грешка.

Мястото е отцепено, а следователи работят на терен, за да установят всички подробности около поредната фатална катастрофа в региона.