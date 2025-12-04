Н ов скандал със служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА), при който се появяват съмнения за вземане на подкуп при проверки на терен.

В медийното пространство се разпространяват кадри, на които се виждат съмнителни проверки, извършвани с часове на път в кюстендилско.

Видеата са от 20.11.2025 г., денят, в който всички превозни средства вече подлежат на проверка за подготовка за зимните условия.

Служители „Автомобилна администрация“ - град Кюстендил – С.К. и инспектор А.С. – явно се възползват от ситуацията и в диапазона между 13:00 и 17:00 часа извършват десетки пътни проверки до бензиностанция, намираща се на около 1 км от граничен пункт Гюешево -„Деве баир“, съобщават от taralej.bg.

На видеата, с които разполага медията, се вижда колко "добре" работят служителите на пътната агенция в Кюстендил, начело с началника си - С.К., който също се включва в проверките - въпреки че няма право да извършва контролни проверки на пътя, защото издава наказателни постановления и принудителни административни мерки за извършване на контрол.

Всички проверки се извършват в рамките на около 10 секунди и далеч от обхвата на камерата на служебния автомобил, въпреки изричните указания на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Това означава, че в рамките на тези четири часа не е ясно кой е проверен, колко на брой са проверените превозни средства, какво точно е проверено и какъв е резултатът от проверката.

На кадрите може да се види как се спира камион. Разменят се две-три приказки, след това се подава нещо, което проверяващият поставя прилежно в джоба си, а след това се подават от началника на служителя, който старателно ги подрежда и след това ги прибира в джоба. На видеата се вижда как служителят А.С. често проверява предния си ляв джоб - брои нещо, като се пази да не го видят преминаващите водачи на автомобили.

На един от кадрите може да се види как С.К. и А.С. спират товарен автомобил - подава се тефтерче с документи, след като началникът го отваря за кратко - започва да гледа гумите на превозното средство, които очевидно имат забележки. След кратък дебат с колегата си и водача на камиона - документите се връщат, а шофьорът подава нещо в ръката на А.С. След това той застава настрани, бърка в левия си джоб, отделя нещо и го подава на шофьора на спрелия автомобил. (явно връща нещо)

Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики обяви в профила си във Facebook, че ще настоява пред ресорното министерство за детайлно изясняване на случая, като изрази опасенията си, че "нерегламентираните практики" в ИААА продължават.

„Настоявам за незабавна проверка от страна на Министерството на транспорта и съобщенията и за пълно изясняване на случая. Припомням, че корупцията на пътя убива, а от кадрите ясно се вижда, че нерегламентираните практики в тази служба може би продължават да вървят с пълна сила“, пише Диана Русинова.

Припомняме, че в края на септември гръмна скандал със служители на „Автомобилна администрация“, които бяха арестувани, защото поискаха подкуп от водачи на камиони, превозващи техниката на певеца Роби Уилямс за концерта му в София.

СЛЕД КАТО НИ ИЗЛОЖИХА ПРЕД РОБИ УИЛЯМС: Корумпетата от ИААА предизвикаха стачна готовност!

От своя страна вчера работещите в ИААА вдигнаха безсрочна стачка, настоявайки за увеличение на заплатите и отстраняване на проблеми в системата. Действията им са мотивирани от това, че служители, разследвани за участие в организирана престъпна група, поискала подкуп от екипа на британската звезда, продължават да са на работа.

Оставиха в ареста даиджиите, поискали подкуп от шофьори на Роби Уилямс

Служителите настояват още за увеличаване с 50 процента на основните работни заплати и за назначаване на допълнителни 600 служители