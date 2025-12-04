С ветовноизвестният челист Степан Хаузер свири музиката на емблематичната българска песен „Моя страна“, по-известна като „Моя страна, моя България“ на легендарния Емил Димитров.

След повече от три години на сцена, със стотици концерти и милиони почитатели в различни кътчета на света, които го аплодират на крака, Хаузер избра да постави финалния акорд на своето солово приключение - турнето Rebel with a Cello, в София. Изпълнението на песента по текст на Васил Андреев всъщност е и част от изненадите, които българската публика ще чуе на 23 декември в столичната „Арена 8888“.

„София, ще се видим скоро!“, пише под своето видео Степан Хаузер. Той свири песента на Емил Димитров на своето чело, а фонът отзад е обагрен от цветовете на българското знаме – бяло, зелено и червено. Вижда се и храм-паметникът „Св. Александър Невски“, генериран компютърно. Видеото събра над 20 000 харесвания само за няколко часа, а коментарите отдолу надхвърлят 3000.

The Final Bow – Rebel’s Last Night - името на финалния за турнето концерт, носи двоен смисъл. The Final Bow, от английски bow означава както поклон пред публиката, така и лък на челото, онзи магичен инструмент, чрез който HAUSER създава всяка своя фраза, всеки дъх музика, който излиза от него. Финалът в София е символ и за двете значения – последното движение на лъка в този цикъл и сценичния поклон, който не е край, а разгръща нова страница. Това е последната нощ на бунта за бунтовника, но и първият знак, че предстои нова ера за артиста, който вече е под крилото на агенцията за артисти, част от екосистемата на Fest Team - Fest Management.