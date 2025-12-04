Р уският президент Владимир Путин хвърли нова геополитическа бомба в навечерието на важната си визита в Индия. В ексклузивно интервю за индийския вестник „Индия тудей“ той заяви без заобикалки, че Русия ще установи пълен контрол над Донбас и т.нар. Новорусия – южните части на Украйна, включително Одеска, Херсонска и Днепропетровска област.

„Ще го направим – с военни или с други средства“, отсече хладнокръвно Путин.

„Украйна предпочете войната“

Според руския лидер, Москва още в началото е предложила на Киев да изтегли войските си от Донбас, за да бъде избегнат кървавият конфликт. Но Украйна отказала.

„Казахме им – хората не искат да живеят с вас. Те гласуваха на референдум. Изтеглете войските си и няма да има война. Не, те избраха да се бият. Е, сега се навоюваха“, заявява Путин в остър тон.

Думите му прозвучаха като директно оправдание за продължаващите бойни действия и заплаха за още по-мащабна ескалация.

„Европа да не пречи, а да помага“

Путин директно се обърна и към европейците – не като съюзници, а като потенциална пречка.

„Европейците трябва да се включат в установяването на мир, а не да пречат“, заяви той, като остави ясно послание, че Западът носи част от вината за продължаването на конфликта.

Тайни разговори с хора на Тръмп

Руският президент разкри още, че срещата му със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и със зетя на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, е била „много полезна“.

Разговорите са били базирани на предложения, обсъдени лично с Тръмп по време на срещата им в Аляска през август. Детайли не се разкриват, но сигналът е ясен – зад кулисите кипи сериозна дипломация.