Д оговор за инженерно консултантски услуги за изграждането на 7 и 8 блок между „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и консорциумът LEP-BWXT-CNPSA беше подписан в Министерския съвет.

Подписването на договора между "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД и консорциума с преобладаващо канадско участие LEP-BWXT-CNPSA е стъпка за чистото енергийно бъдеще, каза президентът на BWXT Джон МаКкури, цитиран от БТА.

Споразумението е за инженерно-консултантски услуги и беше подписано днес в Гранитната зала на Министерския съвет в присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков, министъра на енергетиката и минното дело на провинция Онтарио Стивън Лече, посланика на Канада в Румъния, България и Република Молдова Канада Гавин Бакън, временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Мартин МакДауъл и други представители на сектора и бизнеса.

Консорциумът ще подпомага българската страна в осъществяването на инвеститорския контрол и проследяването на процесите, свързани с проектирането, закупуването, изграждането и пуска на новите ядрени мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй", включително и първоначалните инженерни дейности.

Джон МаКкури посочи, че се надява този договор да прерасне в дългосрочно доверие. "Ние от компанията работим по такива сложни проекти от десетилетия. Нашата работа е да осигуряваме мониторинг и независими технически услуги. От самота начало сме отдадени да дадем проект на световни стандарти", подчерта той. По думите му задачата не е просто създаване на енергия, а дългосрочно положително въздействие за българите и България да направи преход към по-устойчиво бъдеще.

Според Лесли МакУлиамс, президент на LEP, присъствието на Лече и на Станков по време на подписването е показателно за значимостта на проекта. Тя подчерта също така, че ролята на консорциума не е само в техническите консултации, а и в международния ангажимент, който е поел за чисто бъдеще в областта на енергетиката и създаването на нови работни места.