Н амаляването на съня до шест часа на нощ увеличава риска от остри респираторни вирусни инфекции 4,2 пъти. Това е заключението, до което достига екип от изследователи от Калифорнийския университет.

В проекта са участвали 164 доброволци, които са били наблюдавани в продължение на два месеца. Участниците са се подлагали на редовни медицински прегледи и са предоставяли подробни отчети за начина си на живот, включително нива на стрес, консумация на алкохол и тютюнопушене. Особен акцент е бил поставен върху параметрите на съня, като е била записана неговата продължителност, стабилност и субективно качество.

Анализ на събраните данни разкри, че индексът на продължителността на съня е ключов предиктор за риска от настинка. Доброволците, които са спали приблизително шест часа на нощ, са били 4,2 пъти по-склонни да се разболеят от тези, които са спали поне седем часа. Намаляването на нощния сън до пет часа увеличава риска с 4,5 пъти.

Възрастта, социално-икономическият статус и често срещаните нездравословни навици имат малък ефект върху податливостта към инфекции.

Учените също така провеждат допълнителни експерименти върху мишки с нарушени циркадни ритми. Въпреки получаването на нормално количество сън през нощта нарушеният график на съня отслабва имунната система на гризачите - те стават по-малко активни и се разболяват по-често. Според изследователите не само продължителността на съня, но и неговата архитектура - стабилността на биоритмите и правилното разпределение на фазите на съня, са важни за здравата имунна система.

Резултатите от проучването са публикувани в списанието Brain, Behavior, and Immunity (BBI).

Кристи Красимирова