С лучаите на пострадали в българските планини бележат тревожен ръст! До 3 декември Планинската спасителна служба (ПСС) е оказала помощ на около 3 000 души, съобщи директорът Емил Нешев на пресконференция.

Над 2 700 пострадали са на ски пистите, като досега през 2025 г. са проведени 228 спасителни акции, което е със 17% повече от миналата година. Помощ е оказана на 266 души, най-много в района на Банско и Рила – 79 акции, следвани от Пирин (58) и Витоша (36). Родопите регистрират 5 инцидента.

Основните причини за спасителните акции са туристическата активност и карането извън пистите, т.нар. фрийрайд. От началото на сезона се отбелязва и рекорден брой смъртни случаи.

ПСС разполага с 22 двойки спасителни кучета, а за по-тежките акции са използвани 20 хеликоптерни операции. В състава на службата вече има два нови планински лекари, 20 спасители и 4 нови инструктори по планинско спасяване.

Специалистите съветват туристите винаги да уведомяват за маршрута си, да имат зареден телефон и допълнителна батерия, а понякога дори споменаването на хижаря за маршрута ви може да спаси живота ви.