В исоки нива на токсични пестициди са открити в зърнени продукти в цяла Европа.

Най-замърсената храна е зърнената закуска, според проучване на Pesticide Action Network Europe (PAN), със средни концентрации 100 пъти по-високи, отколкото във водата от чешмата.

Проучването откри трифлуорооцетна киселина (TFA), химикал, който се получава, когато пестициди, съдържащи Pfas химикали, се разграждат в почвата, в зърнени закуски, популярни сладкиши, тестени изделия, кроасани, пълнозърнест и рафиниран хляб и брашно, съобщава Guardian.

Пер- и полифлуороалкилните вещества (Pfas) са група химикали, които се използват в производството и се добавят към потребителските продукти от 50-те години на миналия век. Те са известни като „вечни химикали“, тъй като може да отнеме стотици или дори хиляди години, за да се разградят, след като продуктите, в които са били използвани, бъдат изхвърлени. Това означава, че ако попаднат в почвата или водата, което често се случва, те биха могли да останат там в продължение на векове. Тяхното въздействие върху човешкото здраве и околната среда едва сега става ясно, като често се появяват нови изследвания за връзките на някои от химикалите с болести като рак.

TFA е репротоксична, което означава, че има потенциал да навреди на човешката репродуктивна функция, плодовитост и развитие на плода. Свързва се и с неблагоприятни ефекти върху функциите на щитовидната жлеза, черния дроб и имунната система. Активистите призовават правителствата да определят много по-защитен лимит за безопасност на TFA и да забранят всички пестициди, съдържащи перфлуормастни мастни киселини, и други източници на TFA. Понастоящем правителствата не наблюдават TFA в храните.

Проучването анализира 65 конвенционални зърнени продукта, закупени в 16 европейски страни – първото по рода си проучване на ниво ЕС. Предишни доклади са установили високи нива на трансмастни киселини (TFA) във виното и известно замърсяване на чешмяната вода. Те са разтворими във вода, което означава, че могат да бъдат абсорбирани от растенията от почвата.

Трансмастни киселини (TFA) са открити в 81,5% от пробите (53 от 65 проби) в 16 европейски страни, с високи нива на замърсяване. Пшеничните продукти са значително по-замърсени от другите продукти на зърнена основа.