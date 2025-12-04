И вайло Мирчев разкри, че е „видял страха“ в очите на лидерът на ДПС–Ново начало Делян Пеевски. Коментарът му идва ден след като двамата влязоха в словесен и физически сблъсък в кулоарите на Народното събрание.

Още утре ние ще внесем вот на недоверие към правителството. Това заяви от кулоарите на парламента депутатът от „Продължаваме промяната–Демократична България“ Николай Денков.

Делян Пеевски: Омраза ги съветвам да не сеят

„Тази наглост, която виждаме през последната една година, се видя и днес в залата и от сегашния вътрешен министър Даниел Митов и от предишния – Калин Стоянов. Ако е имало проблеми и ексцесии, според тях, за това са виновни протестиращите. Ако всичко е минало наред със 100 000 човека шествие, то значи заслугата е на полицията“, така коментира изказванията от изслушването на вътрешния министър в парламента депутатът Николай Денков.

Пеевски за ПП-ДБ: 9 месеца всеки ден идваха в моя кабинет

Народният представител Божидар Божанов каза пред журналистите, че ако всички 100 000 протестиращи не са тръгнали на шествие и провокациите са станали в Триъгълника на властта, може би е щяло да има много повече щети. По думите му вотът на недоверие ще бъде за икономическата политика на правителството.