"Омраза ги съветвам да не сеят, и то етническа също, омраза към ДПС. Те показаха по екраните моя братя турци, мои братя помаци, мои братя роми. Аз като техен лидер няма да им го позволя. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза. Предупреждавам ги да не делят хората". Това коментира в кулоарите на НС лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод протестите, организирани от ПП-ДБ срещу бюджета и кабинета.

Пеевски увери, че оставката му могат да искат само неговите избиратели. "А те тепърва ще ми дават доверие. И го виждаме всички. Всеки има право да подкрепя своите партии. Както те имат избиратели, ние имаме избиратели", смята той. "ДПС-Ново начало" ще подкрепи бюджета, особено ако е "за хората. Пеевски поясни, че всички социални плащания са запазени.

"Власт се взима или дава на избори. Има мандат. Има управляваща тройка, която подкрепяме", разясни още той по повод това трябва ли и правителството да си подаде оставката.

"А хората, които до вчера ми стояха в кабинета, пиеха си кафетата и ми подгъзурваха. Седяха ми в скутчето и ми се молеха. Къде е Христо Иванов, Мирчев, който ми се навеждаше да се подписвам. Не се съгласих да съм част от тяхната олигархия. Те забравиха ли къде бяха до вчера. По цял ден стояха в моя кабинет. Тогава бях добър, е сега съм лош, защото не ги подкрепям. Никога няма да ги подкрепям. И те никога няма да получат това, което искат", заяви още Пеевски.

Критиките му към опозицията, по-специално към ПП-ДБ, накара Ивайло Мирчев да почука на вратата на кабинета на Пеевски в НС. "Да излиза Пеевски. Искам да обясни как съм се навеждал.", заяви Мирчев. Вратата обаче отвори Радослав Ревански - кмет на Белица и зам.-шеф на "ДПС-Ново начало", който обясни, че Пеевски в момента не е в стаята. Лидерът на ПП Асен Василев отбеляза, че охраната от НСО е отвън и връчи на Ревански бюджета, който вече бил в историята. Мирчев на свой ред поръча на Ревански да звънне на Пеевски.

В този момент Пеевски дойде на мястото. "Няма да говоря с вас", заяви лидерът на "ДПС-Ново начало". "Чакай, чакай. Защо лъжеш, че съм се навеждал", отговори му Мирчев и дори се опита да хване Пеевски са ръката, което наложи намесата на НСО. Това доведе до нажежаване на обстановката и повишаване на това. Мирчев изрещя: "Ела тука,бе". "Не на омразата. Не на омразата", отвърна на свой ред Пеевски и затвори вратата.

Тихомира Михайлова