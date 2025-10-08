П ореден ден с очаквани дъждове в много области у нас. Продължават и действията по установяване на бедствието по Черноморието, като днес се очаква да бъде възстановен достъпът до курортния комплекс Елените.

В "Интервюто в Новините на NOVA" инженер Явор Димитров заяви, че още през 2009 година Басейнова дирекция „Черноморски район“ е установила и сигнализирала за незаконното застрояване на реката в курортното селище Елените.

Оранжев код за интензивни валежи е обявен в Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Добрич. Други 6 области са под знака на жълтия код - това са Монтана, Враца, Търговище, Шумен, Габрово и Варна.

"Още през 2009 г., въз основа на получен сигнал, е извършена проверка на място от служители на Басейнова дирекция. Установено е нерегламентирано покриване на реката и строителство в границите на водния обект. Още тогава са сигнализирани компетентните институции – РДНСК, Община Несебър, областният управител на Бургас и Районната прокуратура в Несебър. Това, което е налично като документация при нас, е, че малко по-късно същата година Районната прокуратура в Несебър се произнася с разпореждане, което прекратява преписката с основни мотиви, че за конкретните обекти има издадени надлежни разрешения за строеж", коментира Явор Димитров, директор Басейнова дирекция "Черноморски район".