В столичния квартал „Св. Троица“ мъж въоръжен с нож предизвика паника сред посетители на местен ресторант. Инцидентът се е случил днес следобед. В заведението е имало и малки деца, които много се уплашили.

На разпространен видеозапис от охранителна камера се вижда как мъжът нахлува в заведението и започва да руши – хвърля чинии по прозорците, преобръща пейки и разхвърля кош за боклук. По това време вътре се намират няколко души, сред които две млади жени, видимо уплашени от агресивното поведение.

Преди мъжът да влезе, едната от тях казва на другата: „Моля те, моля те“, усещайки предстоящата заплаха. В момента, в който нападателят се появява, момичетата побягват към другия край на помещението. На видеото се вижда, че той подскача и крещи, а след това започва да троши оборудването. Трима мъже се опитват да се намесят, но не се приближават заради ножа, който държи.

След изблика си мъжът напуска заведението и излиза на улицата. Малко по-късно е арестуван от полицията.

Жители от района заявяват, че нападателят е познат като Сашко и от години проявява агресия на публични места. По думите им нееднократно е бил настаняван за лечение заради психични проблеми, но след време е освобождаван.

„С всеки следващ път става по-опасен“, казват съседи.

Полицията работи по случая.