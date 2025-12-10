Г раждани се събират на антиправителствени протести в центъра на София и в редица други градове у нас.

В столицата започва демонстрацията, която отново се провежда в Триъгълника на властта на площад „Независимост”. Всички студенти, които по-рано се събраха се пред Ректората, тръгнаха на шествия, които ще се слеят с антиправителствения протест в Триъгълника на властта, съобщава NOVA.

Мерките за сигурност на планираната голяма демонстрация включват обособяването на 19 КПП-та, няколко от които ще са динамични. Полиция ще има в уличките по протежение на бул. „Дондуков” до централата на „ДПС – Ново начало”.

От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:

♦ ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

♦ ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

♦ ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

СДВР осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата.