С ръбски шофьор на ТИР е задържан в ареста на полицията в Свиленград след като налетял на полицай на ГКПП „Капитан Андреево“, потвърдиха за „Телеграф“ от МВР.

Чужденецът бил много изнервен, защото пътувал за Гърция и се наложило да обиколи от ГКПП „Кулата“, което е блокирано от трактори на гръцки фермери. С ден закъснение сърбинът се озовал на границата с Турция, от където възнамерявал след това да продължи към Гърция през ГКПП „Ипсала“, тъй като това е един от малкото свободни от фермерска блокада пунктове.

Тираджията навлязъл в изпреварващата лента отказвайки да чака на опашка, както останалите си колеги и възнамерявал да изпревари цялата колона от камиони. В този момент патрул от РУ – Свиленград го забелязал и му препречил пътя. Униформените полицаи са уведомили сръбски водач на товарен автомобил „Скания“, опитващ се да изпревари останалите чакащи товарни коли, че трябва да се нареди на опашката последен. Идеята не допаднала на 42-годишният сърбин, в резултат на което той е проявил агресия. Посегнал е на единия от служителите на МВР, блъснал го и го съборил на земята. Младши инспекторът не е пострадал сериозно.

Последвало е незабавното задържане на агресивния сърбин за срок до 24 часа в местния арест. По случая е образувано бързо производство. В района на опашката от тирове на магистрала "Марица" в посока Турция и на локалните платна преди ГКПП "Капитан Андреево" патрулират 6 полицейски екипи - на км. 107 и км. 89. На пътен възел "Капитан Петко войвода" път I-88 с АМ "Марица"; пътен възел за Свиленград с път II-55; в Свиленград посока да село Капитан Андреево и екип на магистрална полиция, обхождащ опашката.

Трафикът към ГКПП "Капитан Андреево" на тежкотоварни автомобили е силно увеличен и се е образувала километрична опашка заради блокадата на гръцките фермери. За последните 24 часа са минали 3200 товарни автомобила. В посока Турция са 1600, останалите минават транзит и са с посока Гърция.

Захари Белчев