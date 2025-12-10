Ц еремонията по връчването на Нобеловата награда за мир в Осло се превърна в истинска драма – тазгодишната носителка, венецуелската опозиционна звезда Мария Корина Мачадо, не се появи.

Причината: строга 10-годишна забрана за пътуване, наложена от режима в Каракас, и повече от година укриване. Местонахождението ѝ? Пълна мистерия.

Вместо нея на сцената излезе дъщеря ѝ – Ана Корина Соса Мачадо, която прие престижното отличие под бурни аплодисменти.

Малко преди церемонията от Нобеловия комитет разкриха, че Мачадо е „много тъжна“, че не може да пристигне, но уверила, че е на път – въпреки че „много хора рискували живота си“, за да ѝ помогнат да стигне до Осло.

По думите на института, тя е „в безопасност“ и се очаква утре да пристигне в Норвегия.

Това не е прецедент. Историята на Нобеловия мирен приз е белязана от отсъстващи лауреати – задържани, преследвани или блокирани от собствените си режими.

Сред тях са Наргес Мохамади (2023), все още в затвора в Техеран; Алес Беляцки (2022), лишен от свобода; легендарният случай със символичния празен стол на Лю Сяобо (2010); Аун Сан Су Чжи под домашен арест (1991); и много други – от Лех Валенса до Андрей Сахаров.

Тази година към тях се присъединява и Мачадо – жената, която режима в Каракас иска да държи далеч от света, но който светът днес аплодира.