Н ад 7 млрд. евро е сумата, която се очаква да получи България за земеделие в следващия седемгодишен период, който започва от 2028 г. Това прогнозира Марио Милушев, директор в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК.

Той изчерпателно представи проекта на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) пред препълнена зала в грандхотел „София“ с фермери, агробизнесмени, консултанти и медии в столицата вчера. Събитието откри министърът на земеделието Георги Тахов, който остана почти през цялото време на форума. Според Милушев бюджетът на ЕС за селско стопанство е с около 250 млн. евро по-малко от досегашния. Въпреки промените в начина, по който ще се управляват средствата, това няма да засегне като цяло фермерите, за които базовите помощи са гарантирани, изтъкна той. Милушев подчерта, че ЕК поема категоричен курс срещу наливане на пари в гигантските ферми, и се фокусира върху подпомагане на по-малките и смесените стопанства.

Германия

Той даде пример с Германия, където е имало дискусии от субсидии да бъдат лишени ферми с над 500 ха. Окрупняването обезлюдява селските райони, са част от мотивите на Брюксел. Идеята е да се въведе таван на плащанията, който да е съотносим с границите на средните за ЕС субсидии, които се движат между 140 и 240 евро на ха. Съобщението разгневи зърнопроизводителите и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Илия Проданов обвини ЕК в арогантност. Той предупреди, че заради промените 10 хил. фермери ще залеят Брюксел с протести на 18 декември. Проданов заяви, че българските земеделци получават много по-малко от средните за ЕС субсидии. Министър Георги Тахов пък коментира пред медии, че българските надежди за сближаване на помощите със старите членове на ЕС остават напразни.

Общини

Сред най-новите промени на бъдещата ОСП са, че отпада самостоятелността на сектора да се разпорежда със средства, с които досега се финансираха инфраструктурни проекти, в които участваха и общините, инвестираха се в енергийни паркове, ремонт на храмове и пр. От 2028 г. ще има 10% от бюджета на ЕС за извънземеделски дейности, чието управление ще е в тясна връзка с Министерството на финансите и вероятно регионалното министерство. За България те възлизат на около 1,4 млрд. евро за 7 години. По отношение на подпомаганите култури най-новото е, че ще има специална помощ за отглеждане на памук в общността, стана ясно от презентацията на новите политики.

Светлана Трифоновска