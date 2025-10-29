В началото сме на сух период с относително по-високи температури спрямо обичайните сезонни нива.

В сряда призори ще има условия за слана в отделни точки на Западна и Централна България. В някои котловини, низини и покрай водоемите е възможно видимостта да се понижи за кратко в ранните часове.

Денят обаче ще е слънчев с лека, динамична облачност и следобедни температури между 15 и 20 градуса.

В четвъртък облачността ще е рехава, висока, без валеж. От петък до неделя - преобладаващо слънчево време. В ранните часове ще има предпоставки за мъгли. Дневните температури ще се движат в диапазона 15 - 20 градуса с леки регионални колебания.

Източник: NOVA