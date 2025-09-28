Н еидентифициран летящ обект се появи в небето над Северозападна България. Необичайният феномен бе заснет от граждани тази седмица. Десетки сигнали и клипчета започнали да се появяват след 3:23 ч. в нощта на 22 срещу 23 септември. По думите на свидетелите обектът навлязъл в атмосферата и се е движел по траектория от югозапад към югоизток, в района между Южна Румъния и Северозападна България, съобщава Меtео Ваlkаnѕ.

Обект

Според изпратените снимки и видеа в небето ясно се е виждал основен светещ обект, съпроводен от няколко по-малки, които вероятно са били негови отломки. Това навежда на мисълта, че става дума за изгарящ в атмосферата спътник или част от космически апарат.

Пoдoбни cлyчaи чecтo ca cвъpзaни c нaвлизaнe нa ĸocмичecĸи oтпaдъци – ocтaтъци oт cтapи cпътници, ĸoитo oбиĸнoвeнo изгapят нaпълнo в aтмocфepaтa, нo пpeди тoвa cъздaвaт зpeлищe, дocтoйнo зa нayчнoфaнтacтичeн филм.

Небесното шоу е заснето и от метеорните станции на Сдружение „Звездно общество“, които са монтирани на територията на Националната астрономическа обсерватория - Рожен.

„В края на нощта 22/23 септември е имало за пореден път обратно навлизане в атмосферата на отломки от спътник, случило се над България и Румъния. Това се познава по вида на явлението - множество различно ярки метеори, летящи бавно в група“, обяснява и физикът Пенчо Маркишки във Фейсбук.

Опасност

България се стреми да стане член на Европейската мрежа за наблюдение на космическите отпадъци. За целта обаче трябва да бъдат инсталирани специални телескопи и съоръжения, които да следят и да локализират космическите отпадъци.

Космическият боклук е много опасен за геостационарните спътници, които работят на 35 000 километра от Земята. Ако нищо не се прави, тези обекти във времето ще започнат да се групират в клъстери и ще станат още по-опасни. Необходима е и оценка на риска, когато се локализира даден обект - да се види колко е голям, с каква скорост се движи и каква е траекторията му.