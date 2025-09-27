С ред българите 51 на сто предпочитат страната ни като туристическа дестинация, сочи проучване на изследователски център "Тренд", проведено съвместно с Министерството на туризма.

Изследването е проведено сред 1001 лица на възраст 18 и повече години, пътували през последната година в България с поне една платена нощувка.

На въпроса "Вие лично къде предпочитате да пътувате за туризъм и почивка" 51 на сто отговарят "в България", 10 процента - "в чужбина", 38 на сто - "и двете", а само един процент не могат да отговорят на въпроса.

"С увеличаване на възрастта се увеличава делът на хората, които предпочитат България като дестинация. Хората с по-високи доходи, основно живеещи в столицата, хората с висока образователна степен предпочитат и България, и чужбина", посочи Евелина Славкова от изследователски център "Тренд".

Да пътуват в България през следващите шест месеца планират 83 на сто, 8 на сто не планират, а 9 процента не знаят, сочат още данните от изследването.

На въпроса "Вие лично до какви дестинации пътувате в България?" 71 на сто казват, че това са морски дестинации, 52 процента - планински, 49 процента - СПА и уелнес, 26 на сто - културни, 21 процента - селски, 18 на сто - големи градове с културна или нощна програма и 15 на сто - еко и приключенски.

Източник: БТА