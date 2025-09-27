С лед месеци на загатване V:rgo най-накрая ще представи своя 10-и юбилеен албум Sauce kid 4.

Събитието ще се проведе пред Националния дворец на културата от 18,30 ч. и е с вход свободен.

Клип

„Ще се видим и заедно ще чуем 10-ия ми юбилеен албум Sauce kid 4 пред НДК в Софето, бате“, сподели развълнуван в социалните мрежи самият V:rgo. От месеци музикантът загатва за този проект, като до момента за него не се знае почти нищо. „Хората, които присъстват, ще са първите, които ще се сдобият с бруталния диск и мърч, ще видят траклиста – колко песни има, гост артисти и т.н. Ще подписваме дискове, ще си лафим, ще има почерпки, може да участвате в някой клип. Казвайте на аверите си, че СКГ празнува на пъпа на София и всички са поканени. Ще капе сос от фонтаните“, допълва още той в изявлението си.

Публика

„Единственото е да си запазите датата и да си планирате присъствието, защото много сме бачкали по тоя албум и не приемаме извинения“, казва още V:rgo. Някои от феновете ще бъдат избрани да се качат заедно с цялото крю на сцената по време на събитието. Това не е концерт в реалния смисъл на думата, а „лисънинг парти“. Тоест – албумът ще бъде изслушан за пръв път на публично пространство с публика. Тази практика започна още в САЩ и обикновено артистите я използват, за да довършат албумите си, но тук изглежда, че V:rgo иска да види по-скоро реакцията на хората. Все още не се знае кои ще са гостите в проекта, но със сигурност ще участват Emil TRF и жена му Mishell, които са част от колектива Sauce Kids Gang

Александър Пашов