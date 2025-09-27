К уцането и болката при животните често се приемат като неизбежна част от остаряването.

Артрит, увреждане на стави и сухожилия, травми от катастрофи или спортни инциденти доскоро означаваха дълги страдания, обездвижване и в крайни случаи дори евтаназия. Днес обаче ветеринарната медицина предлага надежда там, където преди нямаше изход – терапии със стволови клетки.

Процедурата е изненадващо щадяща. От самото животно се взема малко количество мастна тъкан или костен мозък, откъдето се изолират стволови клетки. Те се обработват в специализирана лаборатория, след което под формата на инжекция се връщат в увредената става, сухожилие или гръбначен сегмент. Клетките стимулират естествени процеси на възстановяване – намаляват възпалението, подобряват кръвообращението и подпомагат образуването на здрава тъкан.

Резултатите често са впечатляващи. Кучета с тежка дисплазия на тазобедрените стави започват да се движат отново без болка. Коне с хронични сухожилни травми се връщат към спорт. Дори котки с артрит възстановяват активността си и отново скачат и играят. Най-важното е, че процедурата е минимално инвазивна и рискът от усложнения е нисък, защото се използват клетки от самия пациент.

Терапиите със стволови клетки стават все по-достъпни и в България, макар да изискват висока квалификация и специализирано оборудване. Те не са универсално решение, но за много животни са реална алтернатива на тежки операции и продължителни болкоуспокояващи. За стопаните това означава надежда там, където са чували „няма какво да се направи“. А за ветеринарната медицина – крачка към бъдеще, в което науката и грижата вървят ръка за ръка, за да дарят живот без болка.

