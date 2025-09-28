Роби Уилямс е гледал мачовете на нашите на волейболния Мондиал във Филипините и ги поздрави от сцената на националния ни стадион.

Г олямо евала на българския волейбол направи суперзвездата на световния поп Роби Уилямс.

По време на тазвечершния си първи концерт в София 51-годишният знаменит англичанин, който е носител на рекордните 18 грамофончета от Британските музикални награди, вдигна на крака препълнените трибуни на стадион „Васил Левски”, за да аплодират родния национален тим за второто място на световното във Филипините.

"Невероятни", така Роби Уилямс нарече момчетата на италианския ни селекционер Джанлоренцо Бленджини, а след това започна да им ръкопляска. Последваха бурни аплодисменти от целия стадион.

Самият Роби Уилямс се появи на сцената като астронавт, летейки над нея. След това някогашният фронтмен на „Тейк дет” получи от фенове националния ни флаг, който уви около ръцете си и микрофона, и запя.