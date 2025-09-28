Ж ители на Аржентина станаха свидетели на невероятна история, достойна за филмов сценарий. По време на погребение в град Кордоба, 22-годишен мъж, считан за мъртъв, неочаквано се появи жив и здрав пред шокирана тълпа.



Инцидентът е станал след катастрофа на 18 септември, когато камион, превозващ захарна тръстика, е блъснал пешеходец, пише Mirror.

Въпреки че имало съмнение за самоубийство, прокурорите класифицирали случая като убийство по непредпазливост и наредили аутопсия на тялото. На следващия ден в полицейското управление се появила жена, която твърдяла, че е майката на починалия. Тя идентифицирала тялото по дрехите и някои физически характеристики. Властите предали останките на семейството без колебание и те организирали поменна служба.

По време на погребението всички присъстващи били шокирани, когато „починалият“ мъж влязъл в залата и шумно заявил: „Жив съм!“ Според самия млад мъж, той бил в запой от няколко дни в Алдеретес, северно от Кордоба, и не е знаел, че вече е смятан за мъртъв.

Зашеметените роднини и съседи били шокирани и озадачени: ако момчето е живо, тогава кой лежи в ковчега?

По-късно е установено, че тялото принадлежи на 28-годишния Максимилиано Енрике Акоста от съседния град Делфин Гайо. Останките му са идентифицирани отново и върнати на законното му семейство. Погребението на Максимилиано се е състояло на 23 септември, но дори и тук е имало някои грешки – на роднините първоначално е показано друго фалшиво тяло.

„Всичко беше объркано от самото начало. Предадоха ни тялото без надлежна идентификация. След това ме накараха два пъти да отида в моргата. Преживяхме истински кошмар“, каза братът на жертвата.

Прокуратурата потвърди сериозна административна грешка и започна вътрешно разследване. В момента се установява кой е отговорен за объркването и как нарушенията са могли да доведат до подобна абсурдна ситуация.

Жителите на Кордоба обсъждат инцидента в социалните мрежи, наричайки го „възкресение“ и „ужасна некомпетентност“. Много от тях призовават за реформа на системата за идентификация на телата, за да се предотврати подобна гавра.