Б ългарският шафран е в топ 3 по качество в света.

Данните са въз основа на направени лабораторни анализи в страната и чужбина. Това каза в интервю за БТА Антонио Бонев, председател на Сдружение на шафранопроизводителите в България. Той представи качествата на шафрана по време на фест в Стара Загора.

Антонио Бонев посочи, че към момента в сдружението членуват 48 производители от цялата страна и обясни, че за добиването на 1 грам сух шафран са нужни средно 190 цвята. С това количество могат да се приготвят около 190 чая, а лечебните свойства на шафрана са легендарни и се използват още от древността. „Изследвания показват над 150 активни съединения, на които се дължат и здравословните му ползи. Шафрановият минзухар припознава отлично българските климатични и географски особености, както и плодородните ни почви“, допълни председателят на сдружението.

Грижи

Той подчерта, че самото отглеждане на шафран не е много трудно, но при реализацията хората трябва да помислят добре колко площ могат да обработват. „През октомври и ноември предстои сезонът на цъфтеж. Цветовете се берат средно 40 дни, а ние като сдружение можем да предложим съвети и да консултираме всеки производител с всякаква информация“, посочи Антонио Бонев.

По негови думи към продуктите с шафран има все по-голям интерес в страната. Качествата му като подправка се ценят особено от шеф-готвачите, но културата на потребление става все по-широка, защото продуктите с шафран са здраве и красота. „Искаме да ги популяризираме сред българите още повече, защото шафранът е качествен и ценен не само като подправка, но и като билка. Надяваме се хората да му дадат шанс“, каза председателят.

На специален щанд по време на U.L.I.C.A. – Street Fest в Стара Загора той предизвика сериозен интерес сред посетителите и представи различни продукти с вложен и чист шафран, сред които козметика, био ябълков оцет, дегустационно вино и кашкавал.