В последната седмица на месеца ноември показва познатия си характер. Събота и неделя идват дъжд, облачност и вятър. От Северозапад прониква студен въздух и температурите в неделя за кратко, но значително, ще се понижат. Това прогнозира пред „Телеграф“ дежурният синоптик от НИМХ Анастасия Стойчева. Тя предупреди хората, които пътуват, че в неделя дъждът може да премине в сняг, а в планините ще вали сняг. В неделя минималните температури ще са между 2 и 7 градуса в Източна България, а дневните ще са 17-18 градуса в югоизточните райони.

Вятър

Началото на седмицата започва без валежи. В понеделник ще е слънчево, но сутринта ще е студено, близко до нулата. През деня южен вятър носи затопляне. Във вторник ще има разкъсана висока и средна облачност, като затоплянето продължава. Сряда и петък ще е предимно облачно. В средата на седмицата в Западна и Централна България ще вали, а в четвъртък и петък дъжд в източните части на страната. Синоптикът предупреди, че има голяма вероятност количествата дъжд да са значителни. Температурите ще са в широки граници, но няма да има голяма разлика между сутрешните и дневните.

