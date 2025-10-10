Ж ителите на столичните квартали "Обеля", "Връбница" и "Надежда" излизат на протест в петък. Хората ще кажат своето категорично „Не“ на идеята на кмета Васил Терзиев да прави гето в район "Връбница", съобщи „Фокус“.

Предложението на градоначалника за даване на съгласие Столична община да получи от Банката за развитие на Съвета на Европа безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект "Инициатива за спешни и дългосрочни жилищни решения за уязвими семейства от кварталите "Модерно предградие“ и "Захарна фабрика“, беше отхвърлено от общинския съвет в четвъртък.

В докладната на кмета се казва, че Столичната община ще строи мобилни жилища за временно настаняване на семействата от "Захарна фабрика", чийто постройки бяха съборени през април. Такива жилища ще се предоставят и на хора от квартал "Модерно предградие", чийто незаконни постройки са изградени върху терен, предвиден за модернизация на жп линията София - Драгоман. Срокът за настаняване в тях ще е до 12 месеца. Те ще бъдат изградени с безвъзмездни средства от Банката за развитие на Съвета на Европа. Финансовата помощ ще е в размер на 545 000 евро.

Докладът на столичния кмет е бил подкрепен само от общинските съветници на ПП-ДБ и "Спаси София" в СОС. Всички останали са гласували против. Припомняме, че районният кмет на "Връбница" Румен Костадинов е издигнат именно от "Спаси София".

Протестът започва в 17 часа и ще продължи до 19 часа. Мястото, където хората ще се съберат, за да изразят своето възмущение и несъгласие, е кръстовището на бул. "Ломско шосе" и ул. "Бели Дунав".



Фейсбук групите на кварталите "Обеля", "Връбница" и "Надежда" са нажежени до червено, след като идеята на Терзиев стана публично достояние. На страницата на районния кмет на "Връбница" Румен Костадинов, под публикациите му за автобуси и пешеходни пътеки, хората изливат гнева си. Той все още не коментирал въпроса.

Припомняме, че незаконните постройки в кв. "Захарна фабрика", намиращ се в район "Илинден", бяха съборени на 15 април тази година. Тогава много от районните кметове отказаха да приемат хората от незаконните постройки в своите райони. Протести имаше в "Люлин", "Кремиковци", "Захарна фабрика" и на други места.



Тогава районният кмет на "Връбница" Румен Костадинов също заяви, че не иска хората от незаконните постройки в "Захарна фабрика", тъй като и без това си имал достатъчно проблеми в района, за да решава и нови.

Докладът на Васил Терзиев, който може да бъде прочетен в сайта на Столична община, се разпространява във Фейсбук и дори в групи на "Люлин".

Протестът днес ще бъде мирен, като гражданите предварително обявиха, че няма да спират движението, но твърдо и категорично ще заявят своята позиция, както направиха жителите на съседния район "Люлин" преди месеци.