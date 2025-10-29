П рофесионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ в Габрово въвежда нова професия – „Безпилотни летателни апарати“. С тази инициатива училището ще бъде сред първите в страната, които през следващата учебна година ще обучава бъдещи пилоти на дронове.

Старт

От гимназията вече са започнали с обучението на педагогическите специалисти, което се осъществява съвместно с Техническия университет – Габрово. Гимназията работи активно с Асоциация на българската авиационна индустрия, с Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия, както и с редица организации и фирми от сектора.

СЛЕД ДРАМАТА НА СТОЛИЧНОТО ЛЕТИЩЕ: Въвеждат по-строги мерки за дроновете

Професията „Безпилотни летателни апарати“ е включена в утвърдения нов Списък на професиите за професионалното образование и обучение. Одобрени са държавният образователен стандарт и изпитните програми, като предстои разработването на типовете учебни планове и програми за обучение по професията.

Проекти

Гимназията изпълнява редица дейности, свързани с обучения в извънучилищна среда, посещения във фирми, институции, музеи и организации по проекта на МОН „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран по Програма „Образование 2021-2027“, съфинансирана от Европейския съюз.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ: В Пловдив ще учат за ВиК монтажници

Отделно от това се осъществяват и специализирани курсове за професионална подготовка на учители, наставници и представители на бизнеса, които впоследствие да преподават в училищата.

Владимир Христовски