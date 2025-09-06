П ожарът в местността Белите камъни на територията на Национален парк „Рила“ продължава вече десети ден. Преди няколко дни стихията изглеждаше под контрол и екипите обработваха само вътрешни огнища, но пламъците отново се разгоряха заради силния вятър. Десетки огнеборци се борят с огъня, който се разраства в посока на местността Чакалица. Пламъците са обхванали борова гора, добрата новина е, че засега огънят е низов.

Гасенето е съсредоточено предимно в участъци в труднодостъпни скалисти райони, които са над изгасената в югоизточния фронт горска част. Пожарът е на надморска височина от над 1800 метра.

„Вземаме вода от близко дере, което ни помага в борбата с огъня. Но тази битка е трудна, вятърът често разпалва пожара. Засегнатите площи са вече над 500 декара, от тях близо 200 декара са гори. Почистихме пътя до мястото на огнената стихия, за да може дотук да се достига и с автомобили“, каза тази сутрин за „Телеграф“ Маргарит Делин от НП „Рила“.

Огнената стихия лумна миналия четвъртък следобед високо над симитлийското село Горно Осеново. В петък след битка по земя и въздух огънят за известно време бе локализиран, но по-късно силният вятър отново го разгоря. Проблемът е в труднодостъпния терен, който на места е непристъпен за човешки крак.

Владимир Симеонов