В сяко жилище със свой пощенски код. Това ще се случи от догодина в България във връзка с въвеждането на нова система, целяща улесняване на откриването на адреси у нас за различни цели, сред които пощенски пратки или реагиране на спешните служби.

Система

Системата се координира от Комисията за регулиране на съобщенията и трябва да бъде изградена до края на следващата година. Тя включва създаването на нови пощенски кодове, които ще бъдат уникални за всеки краен адрес. Целта е да се сложи край на объркванията и дублиранията на адреси. Индивидуалният код за всеки имот се очаква значително да подобри точността на доставките и да ускори времето за реакция при сигнали на тел. 112 до полиция, пожарна и спешна помощ.

„Системата ще има значение най-вече за куриерските фирми, които работят с пратки „до врата“. Ние имаме достатъчно пощенски станции за ползвателите на нашите услуги“, коментираха за „Телеграф“ от „Български пощи“ ЕАД. Очакванията на куриерите са системата да подобри услугите им в последния етап на доставката – до самата врата, където сега доста често има обърквания.

Бързо

„Това ще позволи на всички институции – от куриерски фирми до полиция и спешна помощ – да достигат до конкретния обект по най-краткия възможен маршрут“, каза за БНТ председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров. По думите му в новата система са интегрирани GPS координатите на всеки адрес. Новият код ще се състои от две части: първата запазва традиционните четири цифри, които се ползваха досега, а втората ще бъде комбинация от букви и цифри, генерирана автоматично от системата за всяко жилище или офис. В кодовете, точно както с регистрационните номера на колите, ще се ползват само букви, присъстващи и в кирилицата, и в латиницата.

Достъпът до системата ще бъде осигурен чрез специален уебсайт, където пощенският код ще може да се открие по точен адрес, кадастрален номер или дори чрез географски координати. Системата се изгражда по модела на Ирландия, която към момента е единствената страна членка на ЕС, която я прилага.

Деян Дянков