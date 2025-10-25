Т ранспортният министър Гроздан Караджов отстрани служител на ДАИ в Пловдив, след като последният блъсна жена в "Тракия", а после полевият му тест за дрога се оказа положителен. Инспекторът се разследва.

Служителят на ДАИ блъсна възрастна жена при маневра на заден ход вчера сутринта. Мъжът карал служебен автомобил и пристигнал на паркинга в кв. "Тракия" за провеждане на практически изпит. Тръгнал назад и бутнал жена на около 80 г., която била там със съпруга си.

"От името на Министерството на транспорта и съобщенията поднасям своите искрени извинения на пострадалите", заяви министърът и вицепремиер Гроздан Караджов, по чието разпореждане служителят е отстранен, съобщиха от транспортното ведомство.

Пострадалата жена е прегледана в болница и изписана за домашно лечение с охлузен пръст. Инспекторът от ДАИ е посетил семейството, за да поднесе лично своите извинения, предаде БГНЕС.