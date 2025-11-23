Х ристо Димитров не спира да пълни "раклата" на спомените с истории, разкази и легенди за своя роден край, за село Мечкул. Защото е убеден, че миналото трябва да се познава, само така корените ни са здрави и ни държат изправени по пътя ни през живота. Той е пазителят на историята на това красиво късче земя, в която се преплитат пътища на тракийци, на римляни, на кръстоносци, на турски потери, на хайдушки чети. И я предава от сърце и душа на всеки, който иска да знае миналото на Мечкул. Разказва нишките история на нашенци и чужденци, които проявяват все по-голям интерес към чудните природни забележителности и прашните и вехти истории.

История

Село Мечкул е скътано в северозападните склонове на Пирин планина. Тук, по тези прекрасни природни места, е имало селища още от времето на неолита (7000-3000 г. пр. Хр.). Цялата тази огромна нишка история от повече от девет хилядолетия има своя пазител - това е бившият кметски наместник Христо Димитров. Властелинът на миналото на Мечкул е убеден, че историите ни дават отговори за неща, които сме знаели, но сме забравили. За него историята е сила, от която не бива да се лишаваме никога.

Христо не позволява на спомените да потънат в прах и паяжина, да бъдат забравени. И бие непрекъснато камбаната на историята. В мъдростта на старите книги и в шепота на каменните зидове той открива душата на своя роден край. Затова не се щади, за да събере всяка история, да възкреси всяка легенда, за да запази лицето на миналото.

Църква

„Без корените си човек е само сянка на себе си. Искам внуците ми да попият моите знания, да се предава историята на Мечкул от поколение на поколение. Защото тук е свято място, убеден съм в това. Селото ни е като една малка Света гора“, твърди Христо Димитров.

Една от първите църкви в Пиринско е изградена в 1805 година в Долен Мечкул. Построена е от дялан камък, като в стените й са вградени гърнета, за да има по-добра акустика. До храма имало и водопровод, построен от калени тръби. Храмът е с размери 17 на 12 метра. През 836 година към него е открито килийно училище.

Според местни легенди в тази църква е било кръстено детето на Катерина Цилка, отвлечена заедно с американската протестантска мисионерка Елън Стоун при аферата „Мис Стоун“.

Ванга

Христо разказва и за църквата „Св. св. Петър и Павел“, която е изградена в Мечкул през 1892 година. Стенописите и иконостасът са изработени от банския зограф Михалко Голев през 1898-1899 г. Ценни в нея са владишкият трон, амвонът, кованите свещници и ктиторските столове.

„15 години бях кметски наместник на Мечкул. По инициатива на Йоана Стоева построихме параклис на свети Мина върху някогашно тракийско оброчище. Започнахме през 2012-а, 100 години след опожаряването на стария храм. Две години по-късно, през 2014 година, отново се чу камбанен звън на това свято място, което бе посочено от пророчицата Ванга“, разказва пазителят на историята на село Мечкул. „Пророчицата Ванга ни завеща, че България ще се оправи, когато възстановим всички свети места в страната. Тогава и болката, и болните ще са по-малко", разкрива той.

Параклисът се намира върху тракийско светилище. Тук е имало тракийска лечебница. Лекували се най-първите мъже от Европа. Мястото е свято, затова все повече са посетителите от България и чужбина.

Интерес

„Интересът към нашия край непрекъснато се увеличава. Аз съм гид и на българи, и на чужденци. Понякога идват цели групи от чужбина. Водя ги до всички свети места и природни красоти наоколо. Не ми тежи, защото моята мисия е повече хора да научат за нашето село и забележителностите край него“, казва Христо Димитров.

Уникална мегалитна композиция води туристи в Мечкул. Мегалитното скално светилище „Свети Мина“ е прочуто със скалните си фигури. Огромният скален град, кръстен от местните хора Пиринския Стоунхендж, се намира само на 2 км от населеното място и на 15 км от главния път за Гърция. Някога тук е имало древно римско светилище. Каменният град е свято място. Някои от скалите си имат имена заради формите им. Край някогашното древно оброчище са разположени каменните "гардове". Тук е прочутият исполински трон на Крали Марко, както и фигурите на Кирил и Методий. Много са и образите на животни. Сред тях се отличава каменният масив Чучулигата. Тук е и каменната плоча, запечатала стъпката на Марко Кралевити.

„Според легендите тук е бил вторият слънчев часовник в България след този в старата столица Плиска. По тези места шетал митологичният народен закрилник Крали Марко. Тук са тронът и стъпката му, която е пълна с лековита вода - измиваш лицето си и минават брадавици, болки в очите, главоболие“, разкрива бившият управник на Мечкул.

Атракция

Това чудно и свято място отдавна се е превърнало в туристическа атракция, въпреки че не са извършени още задълбочени археологически проучвания в големия скален комплекс.

Преди много нишки история тук е имало голямо селище, оттук са минавали римските и тракийските пътища, тук е бил пътят и на турската поща, както и на виното. В реката край Мечкул са издълбани няколко корита от светъл гранит, те са досущ като вани, в които се къпали самодивите. По скалните корита няма нито един ръб, толкова добре са измайсторени. В тях са се къпали тракийските принцеси.

Мечкулският водопад също е туристическа атракция, той е най-високият в Пирин планина. Всички тези истории са в „раклата“ на Христо Димитров. Както и още много случки и легенди от миналото. А той винаги е готов да отвори тази „ракла“ с чудните разкази и да ги предаде на тези след него.

„Иван Вазов е казал, че всеки трябва да е полезен на другите и на общото дело с това, което има и може. Аз имам всички тези истории. Не спирам да търся и да възстановявам някои от тях. Трябва да знаем рода си, корените си. Колкото по-здрави са тези корени, толкова по-силни сме, не се огъваме и не се прекършваме. Това е моята мисия - да помагам на другите да познават историята си. Че историята е сила, а камбаната на историята не бива да утихва никога“, категоричен е Христо Димитров - пазителят на миналото на Мечкул.

Владимир Симеонов