Т ежка нощна драма на бул. „Руски“ в Пловдив по чудо не завърши със смърт! Около 3:00 ч. лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж от турски произход, връхлита друг автомобил на кръстовище, след което шофьорът бяга като във филм.

Само минути по-късно той губи контрол на следващо кръстовище, изкоренява светофар, а после се забива челно в дърво, предаде NOVA.

На местата на ударите не е имало пешеходци – истинска щастлива случайност, която е предотвратила трагедия.

При проверка дрегерът отчита над 1,2 промила алкохол, а от полицията чакат резултат и от кръвната проба.

Пияният водач е задържан, срещу него светкавично е образувано бързо производство.

Пловдивските пътища отново се разминаха на косъм от черна хроника…