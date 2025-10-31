Т ежка нощна драма на бул. „Руски“ в Пловдив по чудо не завърши със смърт! Около 3:00 ч. лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж от турски произход, връхлита друг автомобил на кръстовище, след което шофьорът бяга като във филм.
Само минути по-късно той губи контрол на следващо кръстовище, изкоренява светофар, а после се забива челно в дърво, предаде NOVA.
На местата на ударите не е имало пешеходци – истинска щастлива случайност, която е предотвратила трагедия.
При проверка дрегерът отчита над 1,2 промила алкохол, а от полицията чакат резултат и от кръвната проба.
Пияният водач е задържан, срещу него светкавично е образувано бързо производство.
Пловдивските пътища отново се разминаха на косъм от черна хроника…