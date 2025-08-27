Г олям пожар в една от махалите на село Селище лумна този следобед. На място са вече екипи на пожарната и горски служители. Има нужда обаче от още доброволци, за да не се позволи разрастването на огнената стихия към вътрешността на гората. Съществува и риск за къщите в района, които са необитаеми в момента. Няма опасност за хората, но пожарът е голям и е много важно да го овладеем в светлата част на денонощието, споделиха огнеборци.

Кметът на Селище - Георги Анастасов, каза, че са изгорели 4-5 необитаеми къщи. Пламъците са обхванали гора, треви и храсти. На място вече има и доброволци. Те, горските и пожарникарите се опитват да локализират пожара.

Пожарът е овладян

Овладян е пожарът, който възникна в землището на благоеврадското село Селище, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР. По първоначална информация площта, обхваната от огнената стихия, е около 150 декара. Изгорели са и няколко необитаеми постройки.

В борбата с огъня се включиха няколко противопожарни екипа, доброволното формирование към Община Благоевград и доброволци от селото. От Община Благоевград са осигурени и водоноски.

Владимир Симеонов