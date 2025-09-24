Л ятото ни казва чао до следващата година, явно. От четвъртък ще трябва да прибираме летните пособия, защото ни чака тракане със зъбки от студ.

През нощта срещу четвъртък над почти цялата страна ще бъде предимно ясно. Изключение ще правят крайните западни и югозападни райони, където облачността ще се увеличи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър с тенденция за усилване. Минималните температури ще бъдат между 6° и 14°C, по морето – малко по-високи, до 16–17°C. По-ниски стойности се очакват в планинските райони на Югозападна България и Предбалкана – около 4–6°C.

През деня в четвъртък се очаква влошаване на времето. До края на деня увеличението на облачността от запад ще обхване по-голямата част от страната, а над крайните западни и северозападни райони ще има валежи от дъжд, ще са слаби. Вятърът ще се усили, предимно от североизток. Ще започне понижение на температурите, като първо застудяването ще се усети в североизточните райони. В Дунавската равнина и по Черноморието вятърът временно ще бъде силен.

Дневните температури ще са в широки граници – от 27–30°C в югозападните и южни райони до около 20°C в североизточната част на страната.

Времето в София

През нощта срещу четвъртък , времето ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб източен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 9°С до 12°C. През деня ще е облачно със слаби валежи от дъжд. Ще остане все още топло, но към края на деня, от североизток ще започне понижение на температурите. Дневните температури ще са между 25°-26°C.

Времето по планините

Облачно, дъждовно и ветровито време ни очаква в планините, особено в Рило-Родопската област и Стара планина. Вятърът ще е северозападен, но към края на деня ще се ориентира от североизток и ще започне да застудява. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15°, а на 2000 метра – около 9°.

Времето по Черноморието

Водата ще е топла, но времето няма да е подходящо за плаж – ще бъде облачно и ветровито, със силен североизточен вятър. Дневните температури ще са между 20 и 22°С. Заради силния вятър ще се усещат по-ниски – около 15°С. Температурата на морската вода е между 21 и 23°С. Вълнението на морето ще бъде 3–4 бала.

Времето на Балканите

Над западните и южните райони на Балканите баричното поле ще бъде циклонално, а над крайните североизточни райони – антициклонално. Към Румъния и България ще се пренася сравнително по-студена въздушна маса, докато останалата част от полуострова ще бъде под влияние на пренос на по-топла въздушна маса. Очакват се валежи, предимно в планинските райони.

*Източник: Meteobalkans