В естник "Телеграф" спечели златен медал QUDAL – Quality Medal Bulgaria 2025/2026 в категория "Ежедневник" за най-високо качество.

Резултатите са от независимо пазарно проучване, проведено през януари 2025 г. от ICERTIAS (International Certification Association GmbH).

Участници

Онлайн проучването е проведено сред 1200 участници на възраст над 18 г. в България, с отворен въпрос по метода DEEPMA – Deep Mind Awareness (методът е разработен от QUDAL и насърчава участниците внимателно да обмислят въпроса, като им дава опции преди да дадат отговор, за разлика от top-of-mind анкетите).

В рамките на проучването анкетираната демографска група е посочила в. "Телеграф" като ежедневника с българско съдържание, който предлага на читателите най-високо качество в България.

NOVA Broadcasting Group триумфира с още едно отличие - АБВ Поща спечели наградата в категория “Уеб портал”.

Сертификат

ICERTIAS (International Certification Association) е независима и световно призната швейцарска организация със седалище в Цюрих, която се занимава с пазарни изследвания и сертифициране на качество. Тя отличава компании, продукти и услуги, които печелят доверието на потребителите чрез програми като Best Buy Award, QUDAL – Quality Medal и Customer’s Friend. ICERTIAS оперира на пет континента, в над 40 държави и вече е издала над 10 хиляди сертификата, като оценките ѝ се базират на мнението на реални потребители.