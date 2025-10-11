П ред Съдебната палата в София се проведе протест срещу насилието над деца, предаде БГНЕС.

Поводът за протеста е случаят в детската градина „Радост“ в Каблешково, където според подадени сигнали 4-годишно дете е станало жертва на физическо и сексуално насилие.

На протеста присъстват над сто граждани, предимно млади хора – мъже и жени, които са излезли, за да кажат не на подобни гаври с българските деца. Хората носят плакати, на които е написано: „Учителят трябва да възпитава, а не да травмира“, „Над всяко уплашено дете стои мълчанието на възрастните. Прекъсни веригата!“, „Насилието днес води до насилие утре“ и др.

„Децата от 0 до 3 години са най-уязвими, те са най-потърпевши, както и децата със специални потребности. Ние разчитаме на хората в яслите да се грижат за тях, защото ходим на работа. Ако това се случи на нашето дете, какво ще правим? Кой ще защити нашите деца?“, заяви в емоционално обръщение към протестиращи млада майка, който поиска случаят в Каблешково да получи справедлив процес.

Друга майка на малко дете в детска градина изрази възмущението си от извършеното и от факта, че е дело на възрастен човек.

Протестиращите настояват за поставяне на камери в детските градини и психотестове на учители. Гражданите настояват, че всяко дете се нуждае от защита и призовават обществото да не бъде безучастно към подобни трагедии.