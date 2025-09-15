17 септември ще бъде присъствен, а дали ще бъде учебен, или неучебен ден е решение на педагогическия съвет на всяка едно училище. Това заяви пред журналисти кметът на Столична община Васил Терзиев в отговор на въпроса 17 септември, когато отбелязваме Деня на София, ще бъде ли неучебен ден, след като всяка година учители и родители се оказват изненадани в последния момент от решението, предаде БГНЕС.

„Това е, което преценихме за най-удачно през тази година“, каза Терзиев и посочи, че от 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ са решили да бъде присъствен неучебен ден.

Столичният кмет отбеляза, че има достатъчно богата програма, за да може децата да прекарат деня по различен начин и да научат нещо за София, не в класната стая. „Оставили сме на преценката, както казах, на различни педагогически съвети как точно да протече денят, но ще бъде присъствен“, добави той.

Десислава Желязков, директор на Дирекция „Образование“ в Столична община, обясни, че програмата за 17 септември е изпратена на всички директори и те имат възможност заедно с екипите си – педагогическите съвети, да вземат информирано решение.

„В Закона за предучилищното и училищното образование освен министъра и кмета, е предвидено, че всеки директор на училище може да обяви до 3 дни за неучебни, но присъствени, така че тази година сме оставили възможността на тях, за да няма родители, които да се чудят какво да правят децата, ако бъде обявен само неучебен ден и не се организира някаква програма в училищата“, уточни тя.

Попитан колко училища посрещат обновени новата учебна година в София, Терзиев отговори, че са над 10. „Имаше дейности, които бяха извършени през лятото. Но целта ни е всяко едно училище с годините да бъде променено – както отвътре класните стаи, така и отвън училищните дворове, зеленината около тях, спортните съоръжения. Това е нещо, което сме казвали многократно и ще продължим не само да го повтаряме, но и да го подкрепяме с конкретни действия, с изражението в столичния бюджет, че за нас образованието е най-важно, и то във всичките му части – от яслените групи и грижата за всяко едно дете до това какво се случва в и извън класната стая“, добави той.

По думите му колкото по-добро е образованието, толкова по-здраво общество ще имаме след 10, 15, 20 години. „Благодаря на всички учители, на всичките директори, ръководителите на училищата за това, което правят за нашите деца. Да им пожелая една изключително успешна година, изпълнена с много усмивки, с много позитивна енергия, с много възможност да дадат на децата най-доброто, на което са способни“, пожела столичният кмет и честити празника на всички.

На въпрос очаква ли се да бъде избрана и втора обслужваща банка на Столична община, Терзиев увери, че София ще бъде обезпечена. „Ще има банка, ще се извършват разплащанията. Само предстои да довършим започнатия процес“, каза още той.