Б ългарите са обърнали 9 милиона малки ракии домашно производство през миналата година.

Произведеното количество е 454 443 литра, приравнено към 40 градуса алкохол.

Това е увеличение с 21% спрямо 2023 г.. Тогава българите са изварили общо 379 971 л, което е 7,6 милиона чашки от по 50 мл. Платеният акциз върху домашната ракия е съответно 999 774 лева през 2024 г. и 835 958 лева през 2023-а, сочи справка на Агенция „Митници“, предоставена на „Телеграф“.

Това обаче са официалните количества домашен алкохол, върху които е бил внесен данък. Тези количества са били изварени в специализираните малки обекти за дестилиране или т.нар. селски казани. Техният брой по последни данни е 1458 в цялата страна. В селските казани едно семейство може да си вари ракия от собствени плодове, като трябва да плати акциз. За 40-градусова ракия гражданите дължат по 2,20 лв. на литър за първите 30 литра и пълната ставка от 4,40 лева за всеки литър над тези 30 литра.

Много хора обаче, особено в малките населени места, си правят домашна ракия в собствени казани и не плащат никакъв акциз за нея. Наличието на домашен казан в мазето само по себе си не е нарушение. За да бъдеш санкциониран от митничарите, те трябва да те хванат, докато вариш. Понякога отмъстителни съседи се топят един друг, но жалбите обикновено се подават в полицията. В сайтовете за безплатни обяви, както и в големи вериги магазини се продават домашни казани от 20 до 200 л, като цената им варира спрямо обема. Нова домашна дестилерия от 20 литра струва 450 лв. В онлайн магазини казан от 30 л се продава за 500 лв.

Продажби

Продажбата на домашен алкохол обаче сурово се наказва, като може да се стигне и до затвор. Търговията с такава ракия е абсолютно забранена и митничарите правят редовно проверки по заведения и магазини. През миналата година контролните органи са извършили 308 проверки в търговски обекти, частни домове и др., като в 86 от случаите са открити нередности и нарушения. При проверките митничарите използват и метода таен клиент, като правят контролни покупки. Следят и обяви за продажба на домашна ракия в интернет.

За нерегламентирано изваряване на ракия (извън регистрирани обекти) административната санкция е глоба в размер от 1000 до 3000 лева за физически лица, а за юридически лица от 2000 до 6000 лева. Трябва да се плати и дължимият акциз. Нелегалните казани се изземват, но ако са прикрепени към земята, им се вземат само подвижните части, така че да не могат да се ползват. Ако алкохол се изварява в нерегистриран обект с цел продажба, деянието може да бъде и престъпление. То се наказва с 1 до 6 г. затвор и глоба от 20 до 100 хил. лева.

Специализираните малки обекти за дестилиране – селските казани, също се контролират от митниците, като контролът се засилва есента, когато излиза реколтата грозде. Към края на август контролните органи са извършили 59 проверки на такива обекти. В 19 от случаите са констатирани нередности или нарушения. Санкциите при нередности в селските казани са от 500 до 2000 лева.

Модерни

Селските казани стават все по-модерни, някои имат вече и компютър, който управлява целия процес на варене и така човешкият фактор е сведен до минимум, каза пред „Телеграф“ шефът на национално сдружение „Българска домашна ракия“ Петко Събев. По думите му около 300-400 хиляди домакинства у нас си варят домашна ракия. Много хора са се научили и правят тест в лаборатория на произведеното. На първо място те проверяват за съдържание на метанол, което струва към 40-50 лева. Пълен анализ с всички показатели пък излиза 140-150 лева.

В последните години хората са започнали да си купуват и готови селектирани дрожди и правят контролирана ферментация.

Самата такса за изваряване на ракия в селските казани се е вдигнала за последните 10-15 г. двойно. Ако преди 10-15 г. цената за ползване на казан 500 л е била 50 лева, то сега е средно 100 лева. Голямото поскъпване е било при началото на войната в Украйна заради резкия скок на цената на дървата.

Сметки

Над 25 лева за литър струва хубавата домашна ракия при платени всички такси и акцизи, пресметна Петко Събев. Разбивката на разходите сочи следното. За един литър ни трябват 5 литра вино, които можем да получим от 7-8 кг грозде. Кило грозде струва 1,30-1,40 лева, но хубавият мускат върви средно по 2 лева. Така само за суровината ни трябват 14 лева. Ако казанът изкара 30 л ракия, то за варенето на всеки литър ще платим 3 лева. Отделно внасяме и 2,20 лева за акциз в бюджета. Като прибавим и различни други разходи, като например за дрожди, захар, бутилки и т.н., литърът ракия от хубаво купешко грозде ще ни излезе поне 25 лева. Но ако човек сам си гледа плодовете, ракията ще ни бъде по на сметка.

Варненецът Димитър Спасов, който ходи на казан „Виница“, пресметна, че без труда един литър ракия му излиза на цена от 12,50 лв. Толкова се продава и в големите търговски вериги у нас.

Слагат само напълно ферментирали плодове

ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ

Казанджията от благоевградското село Бело поле Иван Новоселски следи изкъсо правилата за варене на ракия. В казана се слагат само напълно ферментирали плодови материали, за да няма остатъчна захар в тях. Преди протичането на ракията се вади метиловият алкохол. Никога не разрежда силната със слаба огнена вода. Слабата ракия се точи до 20 градуса. Падне ли по-надолу, в нея вече има вредни компоненти, които и при преваряване не се разлагат. А тежките фракции са вредни за човешкото здраве.

Накрая от чучура потича истински течен еликсир. Мехлем и за душата, и за тялото.

В Русенско плодовата домашнярка ще е кът

ЖАНЕТА ЙОРДАНОВА

Домашната плодова ракия тази година ще е кът поради напълно унищожената реколта от овощни култури в нашия край. Това каза пред „Телеграф“ Любослав Йорданов, който има казан за варене на ракия в русенското село Ряхово.

„Кайсии, сливи, праскови, череши – всичко замина от студовете. Останаха само някои по-късни сортове. А в този регион хората си варят предимно плодова ракия и по-малко гроздова. Като им остане някакъв плод в дворовете или личното място, не го хвърлят, идват на казана. От години тук е така“, обясни Йорданов.

Неговите наблюдения са, че има хора традиционалисти, които си варят домашна ракия не защото ще им излезе по-евтино от тази в магазина. Разходите поскъпват с всяка изминала година, но те не се отказват.

*Автор: СОФИЯ СИМЕОНОВА, ЛЮБОМИР СЛАВОВ