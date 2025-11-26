И .ф. главен прокурор Борислав Сарафов разпореди проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен след тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна, а нейният дядо, 57 г., бе тежко ранен.

Причината за проверката е и тревожна информация, че товарният автомобил, причинил катастрофата, не е бил задържан като веществено доказателство, а впоследствие е влизал и излизал от паркинга, а товарът е върнат на превозвача.

Проверката ще обхване целия първоначален етап на разследването – от образуването на делото до предаването му под ръководството на Окръжна прокуратура-София. Ще се следят всички действия на наблюдаващия прокурор – разпределение на делото, срочност и мотивираност на актовете, ритмичност на разследването и ефективност.

Катастрофата стана на 31 март 2025 г. на пътя между селата Радомирци и Телиш, местност "Хумата", община Червен бряг. Дело е внесено в съда през май 2025 г., а подсъдим е 65-годишният Г.А.

Проверка ще се извърши на място и ще завърши с доклад, който да констатира всички пропуски и нарушения, както и необходимостта от предприемане на своевременни мерки.