Б ойко Борисов отново разбърка политическия котел! В кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ заяви категорично, че България ще влезе в еврозоната от 1 януари — независимо от всички опити за саботаж от страна на ПП–ДБ.

„Каквото и да правят, ще удържа! Те са царе на манипулацията – канели всички, пък се прегръщат с Възраждане“, изстреля Борисов. „ГЕРБ не кани никого, но ще ви вкара в еврозоната“, допълни той с характерното си самочувствие.

БОРИСОВ ЗА ЕВРОТО: Толкова бащи има успехът, че не знам дали ние имаме някакво участие!

По повод протестите той заяви: „Хубаво е, че ги има – това показва, че има демокрация. В много държави такива неща няма, точно такива, каквито Радев харесва.“

ЕК И БЮДЖЕТЪТ: „Постна пица няма да има“

На въпросите за това, че България е сред страните в риск да не покрие бюджетните изисквания за 2026 г., Борисов отсече: „Европейската комисия не е отправяла критики към бюджета.“

БОРИСОВ: През февруари ще искаме конвергентен доклад за еврозоната!

И обеща, че масови данъци няма да се вдигат: „Ние сме с най-ниските налози в ЕС. Данъкът, който ще расте, е само за дивидентите.“

Според него договорът в коалицията е кристално ясен – две партии решават, третата само гледа.

„Това беше единственият начин да сглобя правителството“, призна Борисов.

КОНЦЕСИИ И ТОТОТО: „Нищо тайно няма!“

Лидерът на ГЕРБ защити идеята за концесия на Българския спортен тотализатор: „Концесионната такса е минимум двойна от сегашните приходи! Повече пари за спорта – това е смисълът.“

АРЕСТЪТ НА КМЕТА НА ВАРНА

Борисов застана зад задържания кмет на Варна Благомир Коцев: „Той е избран от хората и трябва да си изпълни мандата.“

И предупреди общинските съветници: „Ако подкрепят отстраняването му — грешат!“