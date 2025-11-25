Н апълно подкрепям предложението паркингът до катедралния храм "Св. Александър Невски" да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната "зона за сигурност", която самият парламент е решил да обособи там. Това написа кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook в отговор на лидера на "ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

По-рано Пеевски поиска в позиция, разпространена от пресцентъра на формацията, още днес кметът Терзиев да отвори паркинга на храма "Св. Александър Невски" за хората.

Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели "Синя зона“ и да отвори десетки места за гражданите – за хората, които посещават катедралата, Националната галерия или Българската академия на науките (БАН), написа Терзиев и допълни, че софиянците заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг.

Кметът допълни, че остава само председателят на Народното събрание Рая Назарян да издаде заповедта, с която парламентът освобождава терена, писа БНР.

"Призовавам я да го направи в най-кратък срок", посочи Терзиев.

"И тъй като идеята идва от г-н Делян Пеевски – благодаря за вдъхновението!", каза столичният кмет. Сега е моментът неговото политическо влияние да се материализира в подкрепа към г-жа Назарян, така че тази отлична идея най-после да стане факт", посочи още той и допълни, че Столична община е готова и чака само ключа от паркинга.

На 13 ноември СОС увеличи цените на паркирането в София и разшири обхвата на зоните за платено паркиране, като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община влизат в сила от 5 януари 2026 г. Работното време на синята зона ще бъде от понеделник до неделя от 9:00 ч. до 21:00 ч., а на зелената - от понеделник до събота от 9:00 ч. до 21:00 ч. Цените за почасово паркиране в синя зона ще бъдат 2 евро на час, в зелена зона - 1 евро на час. Винетният стикер за живущи в синя зона ще струва 150 евро, в зелена зона 100 евро.

Решението предизвика недоволство и протести.

Омбудсманът Велислава Делчева настоя решението за по-високи цени и нови зони за паркиране в София да бъде оттеглено, съобщиха от институцията на омбудсмана.