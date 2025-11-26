3000 служители на „Български пощи“ ще бъдат подготвени да обменят левове в евро на каса, казаха от дружеството за „Телеграф“.

След 1 януари клоновете на дружеството ще играят ключова роля, тъй като ще са единственото място за обмен на новата валута във всяко населено място, където няма банков клон.

Ментета

Обучението на служителите ще включва на първо място запознаване с отделните евро банкноти и монети. Пощаджиите ще бъдат обучени и да работят с техническо оборудване за проверка на истинността – детектори за фалшиви банкноти. Служителите на пощите ще минат и обучение по работа с броячни машини, както и с необходимия за обмяната софтуер. За периода на обмяната охраната на клоновете ще бъде засилена чрез инсталиране на видеонаблюдение и осигуряване на полицейски служители от МВР.

Обменяме левове в евро в 2230 офиса на „Български пощи“

В населените места без банки пощите ще бъдат единствен пункт за гражданите, които желаят да обменят левове. Те ще сменят левове с евро на каса в 2230 пощенски клона. Това обаче ще важи само за суми до 1000 лв. Суми от 1000 до 10 000 лв. на ден за едно лице ще се обменят с предварителна заявка от 3 до 5 работни дни само в предварително обявени 954 пощенски клона в страната. При обмен над равностойността на 5000 евро (9779,15 лв.) гражданите ще подават декларация за произход на средствата. Пощенските станции ще предлагат и стартови пакети с евро монети за физически лица на номинална стойност.

Безплатно

Обмяната започва на 1 януари 2026 г. и през първите шест месеца ще бъде безплатна. За да се случи тя, гражданите ще трябва да представят лична карта. За приетите левове пощаджията ще трябва да издаде касов бон. Пощите ще са длъжни да обменят левове до края на 2026 г. и ще могат да откажат обмяна само при липса на касова наличност. След 1 юли 2026 г. обаче те ще имат право да въведат комисиона за обмяната. След 1 януари 2027 г. пощите може по свое усмотрение да прекратят обмяната на левове.

Какво ще трябва да направим, когато еврото дойде?

От дружеството уточниха, че не могат да разкриват предварително какви количества евро ще бъдат доставени по отделните клонове, но разчитат на динамично разпределение спрямо търсенето. При сериозен наплив от граждани може да бъде въведена и система за 24-часови заявки дори и за сумите под 1000 лв., подобно на практиката в много банки днес.

От 1 януари 2026 г. пенсиите ще се изплащат само в евро. През преходния период до 31 януари 2026 г. в пощите ще могат да се използват и двете валути, но ресто ще се връща единствено в евро. След този срок еврото става единственото законно платежно средство.

Ще пазят в тайна кой колко сменя

Пощаджиите в малките населена места минават и обучение по конфиденциалност. Те биват инструктирани, че информацията за това кой гражданин каква сума е обменил представлява търговска тайна и не следва да се споделя с трети лица. Затова редом с редовните инструктажи и обученията, свързани със защитата на личните данни, ще бъдат организирани и извънредни инструктажи преди въвеждането на еврото. След всеки инструктаж пощаджиите ще подписват нарочни декларации, че са били обучени да пазят в тайна сумите на съселяните си.

Деян Дянков